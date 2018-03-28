«Дело Скрипаля» — первый конфликт нового мира

Когда провокация со Скрипалём готовилась спецслужбами наших «друзей и партнёров», они ещё не знали содержания послания президента России Федеральному собранию от 1 марта 2018 года. Затем запущенный маховик провокации не успели, а скорее не посчитали нужным останавливать. В таких случаях военные, дипломаты и политики далеко не сразу понимают, что ситуация изменилась коренным образом. Более того, даже понимая, что мир уже не тот, установить масштаб и точную сущность произошедших изменений они могут только эмпирическим путём.

В конце концов, а что было терять британцам и американцам? Если провокация удаётся и раскручивается очередной российско-европейский конфликт с очередными санкциями и разрывом экономических связей, глобалисты частично компенсируют поражение США на Ближнем Востоке, укрепляют свои позиции в Европе (в состоянии конфронтации с Россией она вынужденно оказывается партнёром Британии и США) и улучшают своё положение в американской политике.

Если же провокация не получает полноценной европейской поддержки, можно, по крайней мере, оценить ситуацию и попытаться выработать соответствующую новой реальности стратегию борьбы с Россией. Ошибка Европы

Похоже, однако, что «партнёры» ошиблись. Безусловно, они получат опыт и знания, предусмотренные вторым вариантом (неудачной провокации). Но может оказаться, что плата за науку окажется слишком высокой. Реальные политические издержки и падение престижа значительно превысят эффект от полученных знаний.

Потому что, пока вы не влезли в конфликт, ваши слабости неизвестны, а вашу силу оппоненты склонны переоценивать. Если вы инициировали конфликт и проиграли, то приходится платить по счетам, причём не только внешним, но и внутриполитическим.

Итак, первого марта Владимир Путин сообщил, что Россия стала неуязвимой для атаки со стороны любого государства или группы государств. Более того, Москва в состоянии нанести неприемлемый ущерб любому противнику, даже не прибегая к ядерному оружию. Грубо говоря, Россия приобрела способность при помощи обычных высокоточных вооружений расстрелять американские войска, административно-политическую и промышленную инфраструктуру с безопасного расстояния. Примерно, как США расстреливали Югославию и Ирак . Это значит, что любая другая армия НАТО , соотносится с российской, как вооружённые силы каменного века.

Четвёртого марта начала развёртываться провокация со Скрипалём.

Раскол в ЕС по российскому вопросу США могли либо проглотить это заявление и отменить удар, осознав, что перед ними проведена красная линия, либо рискнуть. Они проглотили. Химическая провокация не произошла С этого момента любая их угроза, любой стране ничего не значит, если угрожаемое государство входит в сферу интересов России.

Тогда же случайно или умышленно ЕС дал утечку загодя подготовленного заявления министров иностранных дел Евросоюза, с осуждением Сирии и России в связи так и не состоявшейся химической атакой. Несмотря на рассказы о том, что в канцелярии ЕС бардак и подобного рода документы публикуются регулярно, никто не привёл ни одного примера аналогичной публикации. Поэтому есть основания считать, что утечка была организована специально и санкционирована если не руководством Евросоюза, то не менее влиятельными силами.

Поскольку химическую атаку в Сирии США отменили, то «случайно опубликованный» проект, так и не стал заявлением ЕС, но свою лепту в срыв провокации публикация внесла.

Последующее развитие событий с позицией ЕС в «деле Скрипаля» позволяет предположить, что данной утечкой заинтересованные силы в ЕС сигнализировали России, что, несмотря на жёсткие заявления ведущих политиков, Евросоюз далеко не консолидирован по российскому вопросу и что самые жёсткие варианты резолюций никогда не удастся протащить. В принципе это и так было известно — каждый год сторонники и противники антироссийских санкций долго спорят о том ужесточать или отменять, а потом сходятся на компромиссном варианте — сохранить существующие и не обращать внимания на их повсеместное нарушение европейскими компаниями.

Но в этот раз ситуация зашла значительно дальше, чем можно было предположить. 22 марта на саммите ЕС в Брюсселе вопрос об ужесточении антироссийских экономических санкций должен был стать ключевым, но не стал. Накануне саммита британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что правительство Её Величества не будет настаивать на экономических санкциях.

Лондон из обвинителя становится обвиняемым Это уже был безусловный компромисс. Сказать пару слов об обеспокоенности и даже выслать по два-три российских дипломата (которых через пару недель можно тихо вернуть назад) Европе в принципе не сложно. Но к концу саммита, даже на такие меры были готовы всего пять государств. Через пять дней после окончания брюссельской встречи окончательный итог подвёл Дональд Туск . Даже на такую паллиативную меру, как высылка пары —тройки российских дипломатов согласилось пойти лишь 14 стран ЕС из 28. Евросоюз раскололся пополам. Раскололся по принципиальному вопросу. Впервые открыто раскололся по вопросу взаимоотношений с Россией. Впервые даже формальные (не влияющие на экономическое сотрудничество меры) были отвергнуты половиной ЕС.

Напомним, что за европейской поддержкой обратилась не какая-нибудь Эстония или Польша , а целая Великобритания . Она, конечно, покидает ЕС, но она не покидает Европу. С точки зрения единства Запада союзные отношения с Британией (даже не членом ЕС) важнее, чем поддержка всех восточноевропейских членов вместе взятых. США, кстати, тоже не проявили особого рвения в поддержке Лондона. Они высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство, но никаких реальных финансово-экономических мер, Вашингтон пока не огласил.

Ещё пару месяцев назад такому исходу скандала можно было только радоваться. Это была бы несомненная победа России. Ведь именно ради ужесточения экономического противостояния Запада с Россией провокация со Скрипалём и затевалась.

Но сегодня ситуация изменилась. Москве уже мало «победы по очкам», и она требует от Британии объяснений по поводу отравления на её территории российских граждан, допуска компетентных органов РФ к расследованию (аналогичное требование выдвигала Австрия Сербии в деле об убийстве эрцгерцога Фердинанда) а также вспоминает иные плохо расследованные случаи гибели в Британии оппозиционных россиян. Российская оппозиция в Англии начинает приносить Родине пользу посмертно. Лондон из обвинителя медленно, но верно превращается в обвиняемого.

Кроме того, устами Марии Захаровой МИД обещает Лондону сюрприз по «делу Скрипаля» на брифинге в ближайший четверг. После сюрприза, который устроил на брифинге 21 марта англичанам и американцам начальник департамента МИД Ермаков, звучит угрожающе. Если их на Смоленской площади будут каждую неделю публично отчитывать, как нашкодивших школьников, то скоро над вчера ещё грозными англосаксами будет потешаться весь мир.

То есть вместо усиления позиции или нейтрального решения, Лондон и Вашингтон оказались вынуждены обороняться. Для обеих стран это означает дальнейшее усложнение и без того нестабильной внутриполитической ситуации. В США трамписты и антитрамписты попытаются использовать очевидный провал химической провокации, резко ухудшивший позиции Вашингтона сразу и в Сирии, и в Европе, каждый в своих интересах. В Британии правительство Мэй, и так находящееся под ударом как парламентской, так и внутрипартийной оппозиции, рискует досрочной отставкой.

Лондон может выйти из положения только предоставив неопровержимые доказательства российской вины, на слово «джентльменам» союзники верить не хотят. Но таких доказательств нет и сфабриковать их в нынешних условиях крайне сложно. Раскол в ЕС налицо, и заявившие свою позицию государства будут под микроскопом рассматривать всё, что предоставит Британия.

Время идёт, а вместе с ним движется и расследование, которое ведёт британская полиция. Рано или поздно Скотланд-Ярд должен будет отчитаться о результатах, причём не перед саммитом политиков, а перед британским судом. Британское право прецедентно. Если в суде, на основании предположений Мэй, можно будет обвинить Россию, то в дальнейшем на таких же основаниях можно будет предъявить обвинения любому подданному британской короны, включая саму Мэй (об этом ушлые британские адвокаты позаботятся). То есть, неправовое решение суда в данном случае разрушит всю систему права в Соединённом королевстве. Это, в свою очередь, заденет такие серьёзные интересы, такого количества уважаемых семейств, что проще поменять двадцать правительств, чем решиться на данную авантюру. Выводы

В сухом остатке имеем.

Во-первых, нанести мощный удар по экономическому сотрудничеству России и ЕС не вышло. Главное — не заморожены проекты потоков, а времени до их полноценного запуска всего ничего.

Во-вторых, издевательские ответы России на англо-американские инвективы, требовавшие от Вашингтона и Лондона жёсткой реакции, которая подтвердила бы их эксклюзивное положение в мировой табели о рангах, показали, что на такую реакцию англосаксы уже не способны ни вместе, ни по отдельности.

В-третьих, начало дипломатического контрнаступления России застало Вашингтон и Лондон врасплох. Они не смогли придумать ничего, кроме стандартной высылки дипломатов. Всех не вышлют, поскольку это будет означать фактический разрыв дипломатических отношений, а зеркальные или даже не совсем зеркальные (российский МИД на выдумку хитёр) меры последуют неизбежно.

Уже сейчас понятно, что Британии (США тоже, но в первую очередь Британии, как инициатору скандала) необходимо искать способ выхода из него с минимальным ущербом. Однако попытка сразу принять слишком жёсткий и безапелляционный тон, которая вызвала адекватный ответ со стороны России, загнала правительство Её Величества в угол. Сейчас любое смягчение позиции будет означать потерю лица — придётся признать, что правительство ввело в заблуждение парламент и европейских партнёров (США тоже не преминут сказать, что их обманули), обвиняя Россию, без достаточных оснований. Это — позорная отставка.

Но и нагнетать обстановку дальше некуда. Россия смеётся в лицо, Евросоюз расколот, а в США и Британии осталось уже не так много российских дипломатов — скоро будет некого высылать. И что тогда? Угрожать уже не получается, самим страшно.

То есть, в любом варианте единственный выход для Лондона — сменить правительство Мэй, свалив всё на её недостаточную компетентность.

Вот здесь-то и зарыта самая большая неприятность. Дело в том, что расклад сил в британской политике таков, что в случае отставки кабинета Мэй возрастает политический вес сторонников евроразвода по жёсткому сценарию (в Британии совсем не радуются тому, что Мэй согласилась выплатить Брюсселю десятки миллиардов евро отступных). В свою очередь ЕС также не намерен идти на попятную и бесплатно оставлять Британии все экономические преференции члена ЕС, без политических обязательств члена ЕС.

Это борьба за реальные деньги, за прибыли и рынки сбыта, за экономическую эффективность. Здесь никто не уступит. Скандал обещает быть знатным, долгоиграющим и внести в «европейское единство» такой раскол, что ситуация накануне Первой мировой войны покажется благостным пикником закадычных друзей на лужайке.

Причём впервые за сто лет Россия может понаблюдать за этим скандалом со стороны.

В последнюю минуту появился и забавный фактор — «сурок Фил проснулся»: Украина , долгое время предпочитавшая «не замечать» «дело Скрипаля» не выдержала и, по своей всегдашней привычке, решила быть более европейской, чем сами европейцы. Если 14 стран ЕС «в поддержку Британии» высылают от 1 до 4 российских дипломатов каждая, то Киев сразу тринадцать — если не всех, то подавляющее большинство остававшихся на территории Украины.

По сути Порошенко рвёт с Россией последние связи именно тогда, когда Европа пытается таковые по возможности восстановить.

И это при том, что у него внутриполитическая ситуация крайне нестабильна, ЕС и США практически дистанцировались от украинских внутриполитических проблем, а Россия осталась единственным игроком, пытающимся хоть как-то удержать остатки стабильности и не дать ситуации сорваться в полный хаос.