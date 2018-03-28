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Умер экс-депутат Госдумы Валентин Романов
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Умер экс-депутат Госдумы Валентин Романов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Государственной думы от фракции КПРФ, член президиума ЦК КПРФ в 1997-2017 годах, кандидат экономических наук Валентин Романов скончался в среду на 81-м году жизни, сообщается на сайте КПРФ.
"Президиум ЦК КПРФ с глубоким прискорбием извещает о том, что 28 марта 2018 года на 81-м году жизни скончался видный государственный и партийный деятель, кандидат экономических наук, депутат Государственной думы Российской Федерации 2-6 созывов, член президиума ЦК КПРФ в 1997-2017 годах Валентин Степанович Романов", — говорится в сообщении.
Как отмечается, Романов был избран в 1995 году депутатом Государственной думы и стал членом фракции КПРФ. Он длительное время возглавлял кадровую комиссию при президиуме ЦК КПРФ.
Сообщается, что Романов был награжден двумя орденами "Трудового Красного Знамени" и орденом "Знак Почета". По решению Президиума ЦК КПРФ он был награжден орденами "Партийная доблесть" и "За заслуги перед партией". Его депутатский труд был отмечен почетной грамотой президента РФ.
"Всюду на всех постах, куда бы его ни посылала партия и страна, Валентин Степанович Романов сохранил о себе добрую память, почет и уважение всех тех, с кем ему доводилось работать. На долгие годы его мужественный и светлый образ останется в нашей памяти. Однопартийцы глубоко скорбят в связи с его кончиной. Выражаем искренние соболезнования семье нашего доброго товарища и друга", — приводятся слова председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на сайте партии.
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