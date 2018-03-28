Умер экс-депутат Госдумы Валентин Романов

"Президиум ЦК КПРФ с глубоким прискорбием извещает о том, что 28 марта 2018 года на 81-м году жизни скончался видный государственный и партийный деятель, кандидат экономических наук, депутат Государственной думы Российской Федерации 2-6 созывов, член президиума ЦК КПРФ в 1997-2017 годах Валентин Степанович Романов", — говорится в сообщении. Бывший депутат Государственной думы от фракции КПРФ , член президиума ЦК КПРФ в 1997-2017 годах, кандидат экономических наук Валентин Романов скончался в среду на 81-м году жизни, сообщается на сайте КПРФ.

Как отмечается, Романов был избран в 1995 году депутатом Государственной думы и стал членом фракции КПРФ. Он длительное время возглавлял кадровую комиссию при президиуме ЦК КПРФ.