Савченко разделась перед камерой 

Надежда Савченко опубликовала в социальной сети предвыборный ролик, в котором выразила желание стать кандидатом в президенты Украины. Савченко прямо перед камерой снимает с себя рубашку-вышиванку и надевает военную форму. За кадром звучат слова депутата Верховной Рады: «Я знаю, что нужно делать, и решение для себя действовать я приняла. Придёт время, я стану кандидатом в президенты Украины, но ваше решение мне нужно уже сегодня». Завершает агитационный ролик надпись «Совместное действие остановит преступление власти».