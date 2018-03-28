Ещё
Савченко разделась перед камерой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Савченко разделась перед камерой 

Рамблер 1 час назад
Надежда Савченко опубликовала в социальной сети предвыборный ролик, в котором выразила желание стать кандидатом в президенты Украины. Савченко прямо перед камерой снимает с себя рубашку-вышиванку и надевает военную форму. За кадром звучат слова депутата Верховной Рады: «Я знаю, что нужно делать, и решение для себя действовать я приняла. Придёт время, я стану кандидатом в президенты Украины, но ваше решение мне нужно уже сегодня». Завершает агитационный ролик надпись «Совместное действие остановит преступление власти».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово391
Названо окончательное число погибших в Кемерово468
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1073
Умер Виктор Калашников10
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение