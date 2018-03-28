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Первая отставка произошла в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулеев уволил своего заместителя 

Рамблер 49 минут назад
Заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин и глава департамента внутренней политики главы региона Нина Лопатина отправлены в отставку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
>> Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
public domain / Алексей Зеленин
По словам собеседника агентства, Зеленина на посту вице-губернатора сменит первая замглавы Кемерово Ольга Турбаба, а Лопатину — ее заместительница Валентина Назимок.
Накануне в ходе совещания президента России с главами Кемеровской области, МЧС, Минздрава и Следственного комитета губернатор региона Аман Тулеев принес извинения за пожар в торговом центре «Зимняя вишня» лично Владимиру Путину, а также согласился с его мнением о причинах произошедшего. По его словам, «видно», что это «разгильдяйство, халатность, попустительство».
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
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