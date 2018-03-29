Генерал ФСБ уличил Мэй в некомпетентности

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ ГШ ВС РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома. Специалисты выявили самую высокую концентрацию яда на входной двери.

"Тереза Мэй должна уйти в отставку, потому что она ввела в заблуждение мировое сообщество своими неграмотными политизированными расследованиями. Если действительно речь идет о высокотоксичном веществе боевого применения, то, соответственно, человек, вышедший через эту дверь, должен был упасть замертво на пороге. Если он еще гулял по городу, значит, ни о каком боевом отравляющем веществе "Новичок" речи быть не может", — заявил Михайлов РИА Новости в четверг.

По его словам, "мы наблюдаем забавную мистификацию и демонизацию отравляющего вещества".

"Если речь идет о боевом веществе, то каким образом у врачей скорой помощи оказались средства, позволившие его классифицировать, и, что просто фантастично, антидот? В данном случае мы имеем дело с откровенным, наглым враньем людей, которые даже не понимают, о чем они говорят", — сказал генерал.

Он отметил, что на сто процентов убежден в применении иного — не боевого — отравляющего вещества.

"В противном случае, были бы другие последствия. Кроме того, с этой дверью контактировали другие люди, помимо Скрипалей, а названное британцами боевое вещество не работает выборочно", — подчеркнул собеседник агентства.

Он полагает, что руководству Великобритании сейчас отступать просто некуда.

"Они заврались окончательно и будут переть вперед. Но каждое их заявление вызывает все больше вопросов, и даже у людей, негативно относящихся к России, появляются глубокие сомнения в словах руководителей Британии", — считает эксперт.

Михайлов уверен, что и в дальнейшем британская сторона будет генерировать новые версии инцидента.

"В конце концов, какой-нибудь сотрудник Скотланд-Ярда или МИ-5 плюнет и расскажет, как все было на самом деле. Британские руководители не понимают, что люди, честно выполняющие свой долг в специальных службах, через какое-то время будут вынуждены рассказать, к примеру, на пресс-конференции, как развивались события и какие задачи ставило перед ними политическое руководство Великобритании", — заключил генерал.

Инцидент в английском Солсбери с живущем в Британии шпионом Скрипалем и его дочерью, имеющей гражданство РФ, вызвал масштабный дипломатический скандал и массовую высылку российских дипломатов из ряда стран. Власти Великобритании, не предоставляя убедительных доказательств и отказываясь дать Москве доступ к расследованию, утверждают, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство.