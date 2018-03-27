США призвали Россию изменить внешнюю политику 

В Белом доме призвали Россию прислушаться к «международному ответу» и изменить внешнюю политику ради улучшения отношений со странами Запада.
«Как мы уже говорили, США открыты для улучшения отношения с Россией. Но российское правительство должно понимать, что их дестабилизирующие действия влекут за собой серьезные последствия. Это масштабный, растущий международный ответ дает четко понять, что улучшение отношений будет возможно лишь тогда, когда Россия изменит свое поведение», — сказала представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге, передает «Интерфакс».
Ранее более 25 стран мира объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля».