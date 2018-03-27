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Захарова рассказала о провале Мэй
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Захарова рассказала о провале Мэй 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России опубликовала презентацию, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве. Об этом она написала в фейсбуке.
Захарова назвала это провалом премьер-министра Терезы Мэй и манипуляцией мировым общественным мнением.
«Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — заявила Захарова.
>> НАТО приняло меры против российских дипломатов
Материалы презентации опубликовал «Коммерсантъ».
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
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