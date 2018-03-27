«Провал»: Захарова оценила презентацию Мэй

Официальный представитель МИД России опубликовала презентацию, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве. Об этом она написала в фейсбуке.
Захарова назвала это провалом премьер-министра Терезы Мэй и манипуляцией мировым общественным мнением.
«Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — заявила Захарова.
Материалы презентации опубликовал «Коммерсантъ».