Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы

"Я не видела доказательств российского вмешательства в демократические процессы Великобритании", — сказала Мэй. Ее высказывание стало ответом на соответствующий вопрос главы Комитета по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий Дамиан Коллинза.

Cначала Мэй повторила свое предыдущее заявление по этому же вопросу, содержащее уточнение об «успешном вмешательстве». «Я не видела доказательств успешного российского вмешательства в демократические процессы Великобритании», — сказала премьер. Однако после этого ее спросили, подразумевает ли она под «успешными» то, что «они не имели места или то, что они не имели достаточного размаха, чтобы оказаться решающими». В ответ на это Мэй и уточнила свою формулировку.

После этого ей задали еще несколько вопросов по этой теме, однако премьер не добавила ничего существенного к уже сказанному.