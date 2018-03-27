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Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы
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Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы. Об этом она заявила, отвечая на вопросы представителей различных комитетов британского парламента.
"Я не видела доказательств российского вмешательства в демократические процессы Великобритании", — сказала Мэй. Ее высказывание стало ответом на соответствующий вопрос главы Комитета по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий Дамиан Коллинза.
Cначала Мэй повторила свое предыдущее заявление по этому же вопросу, содержащее уточнение об «успешном вмешательстве». «Я не видела доказательств успешного российского вмешательства в демократические процессы Великобритании», — сказала премьер. Однако после этого ее спросили, подразумевает ли она под «успешными» то, что «они не имели места или то, что они не имели достаточного размаха, чтобы оказаться решающими». В ответ на это Мэй и уточнила свою формулировку.
После этого ей задали еще несколько вопросов по этой теме, однако премьер не добавила ничего существенного к уже сказанному.
В феврале этого года компания Facebook, управляющая одноименной социальной сетью, в ответ за запрос Комитета по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий заявила, что не обнаружила на своих страницах существенных следов российского вмешательства в ход агитационной кампании в преддверии референдума 2016 года о членстве Великобритании в ЕС.
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