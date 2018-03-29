Песков: вбросы о якобы сотнях погибших в Кемерово шли в основном из Украины и Турции

Он назвал обычным распространение сплетен по «сарафонному радио» в подобных трагичных ситуациях. «Кстати говоря, не обошлось и без доброжелателей в кавычках — тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию. Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции», — сказал Песков. «Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — добавил пресс-секретарь президента.

В результате пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

28 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера, гражданина Украины Никиту Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов ), распространявшего в интернете ложные сведения о числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Он объявлен в международный розыск. Ранее сообщалось, что СК на пранкера заведено уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды").