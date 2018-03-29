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Песков: вбросы о якобы сотнях погибших в Кемерово шли в основном из Украины и Турции
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Песков: вбросы о якобы сотнях погибших в Кемерово шли в основном из Украины и Турции 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: Амител
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Дезинформация о якобы сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вбрасывалась, в основном, из Украины и Турции. Об этом, как сообщается на сайте Русской службы Би-би-си, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.
Он назвал обычным распространение сплетен по «сарафонному радио» в подобных трагичных ситуациях. «Кстати говоря, не обошлось и без доброжелателей в кавычках — тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию. Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции», — сказал Песков. «Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — добавил пресс-секретарь президента.
В результате пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
28 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера, гражданина Украины Никиту Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов), распространявшего в интернете ложные сведения о числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Он объявлен в международный розыск. Ранее сообщалось, что СК на пранкера заведено уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды").
В соцсетях после трагедии в Кемерове были выложены записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.
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