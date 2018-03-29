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Лавров обсудил с президентом Афганистана экономическое сотрудничество
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Лавров обсудил с президентом Афганистана экономическое сотрудничество 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани 27 марта в Ташкенте обсудил развитие экономического сотрудничества Москвы и Кабула, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИЛД РФ Замир Кабулов.
"Сергей Викторович провел отдельную беседу с Ашрафом Гани, мы готовы к этому", — сказал Кабулов, отвечая на вопрос, обсуждалось ли на встрече в Ташкенте «на полях» конференции по Афганистану развитие сотрудничества России и Исламской республики.
"Афганцы, в свое время, выражали заинтересованность подключиться к нашему импортозамещению и поставлять недостающие продукты из некоторых стран — речь о яблоках, а также о поставках овощей. Им было заявлено, что мы готовы, договаривайтесь (с партнерами в РФ), российский рынок открыт…. но практических шагов пока не было сделано", — добавил Кабулов.
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