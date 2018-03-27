Тулеев не мог встать на встрече с Путиным

«Я ему помог привстать, потом присесть, а не держал его за руку», — заявил полпред президента. Ранее в Сети появилось фото, на котором Меняйло стоит за столом рядом с Тулеевым и держит губернатора за руку.

Меняйло отказался комментировать состояние здоровья Тулеева, отметив, что губернатор «был на совещании», а также «смог встать, смог сесть и доложить президенту».

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. За медпомощью обратились 44 пострадавших.

Во время совещания Тулеев попросил прощения у Путина «за то, что случилось на нашей территории». Также он доложил президенту о митинге, начавшемся 27 марта в Кемерово. Он назвал участников акции «вороньем», которое «на чужом горе пытается спекулировать и добиваться непонятно каких целей». По словам чиновника, в город приехала «вся оппозиционная сила», представители которой «идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор». Он отметил, что речь идет о 200 гражданах.