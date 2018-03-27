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Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
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Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами» 

Газета.Ru 1 час назад
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил оппозицию в организации стихийного митинга в столице региона, сообщает Ura.ru.
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В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, Тулеев заявил, что существуют провокаторы, готовые "бузотерить" вне зависимости от повода.
"Как обычно, на горе людском вся эта оппозиционная сила в момент приехала сюда. Идут по домам, по предприятиям, которые рядом расположены. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство", — заявил Тулеев.
Ранее участники митинга в Кемерово потребовали отставки властей.
Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.
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