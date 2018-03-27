Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»

"Как обычно, на горе людском вся эта оппозиционная сила в момент приехала сюда. Идут по домам, по предприятиям, которые рядом расположены. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство", — заявил Тулеев. В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, Тулеев заявил, что существуют провокаторы, готовые "бузотерить" вне зависимости от повода.

Ранее участники митинга в Кемерово потребовали отставки властей.

Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.