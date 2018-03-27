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Тулеев попросил прощения у Путина
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Тулеев сказал «великое спасибо» Путину и попросил у него прощения 

Lenta.ru 1 час назад
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерове. Стенограмма заседания выложена на сайте Кремля во вторник, 27 марта.
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«Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — обратился Тулеев к Путину.
Губернатор пояснил, что когда докладывал Путину про 27 пропавших без вести человек, он не был осведомлен о масштабах.
«А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить», — сказал Тулеев.
Приехав в Кемерово рано утром, Путин почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у фасада здания. Затем провел совещание с главой МЧС Владимиром Пучковым, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Участвовал и губернатор области.
В начале совещания Путин сказал, что причиной пожара стали «преступная халатность и разгильдяйство».
«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный», — отметил он, поручив Бастрыкину дать правовую оценку действиям каждого должностного лица в связи с трагедией.
Пожар в торговом центре произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети. Тулеев не приехал на место ЧП. В кемеровской администрации пояснили, что кортеж губернатора мешал бы спасательной операции.
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