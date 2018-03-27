Тулеев попросил прощения у Путина

Тулеев сказал «великое спасибо» Путину и попросил у него прощения

>> Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева «Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — обратился Тулеев к Путину.

Губернатор пояснил, что когда докладывал Путину про 27 пропавших без вести человек, он не был осведомлен о масштабах.

«А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить», — сказал Тулеев.

В начале совещания Путин сказал, что причиной пожара стали «преступная халатность и разгильдяйство».

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный», — отметил он, поручив Бастрыкину дать правовую оценку действиям каждого должностного лица в связи с трагедией.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети. Тулеев не приехал на место ЧП. В кемеровской администрации пояснили, что кортеж губернатора мешал бы спасательной операции.