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Бывший комиссар ЕС вступился за Россию
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Бывший комиссар ЕС вступился за Россию 

ИноСМИ 30 минут назад
Фото: ИноСМИ
Бывший комиссар ЕС и вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген (Günter Verheugen) раскритиковал санкции нескольких европейских стран против России в связи с делом Скрипаля. Карательные меры должны основываться на фактах, а не на предположениях, заявил он, по данным «Шпигель» (Spiegel).
«В целом санкции должны основываться на фактах, а не на предположениях», — заявил политик СДПГ в связи с высылкой десятков российских дипломатов из США, Германии, Франции и нескольких других стран ЕС.
Раскритиковал высылку российских дипломатов и представитель Зеленых Юрген Триттин (Jürgen Trittin). «Легкомысленно действовать без убедительных доказательств и лишь на основании подозрений бросаться в новую холодную войну, — подчеркнул он. — В результате Запад ничего не выигрывает: Россия, вероятно, тоже вышлет европейских дипломатов, и очередной канал общения с Москвой будет закрыт».
Однако британские власти убеждены, что следы мощного нейротоксина из Солсбери ведут в Россию. Другие немецкие политики, например, эксперт Зеленых по Восточной Европе Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin), убеждены, что высылка четырех российских дипломатов важна как демонстрация европейской поддержки Великобритании.
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