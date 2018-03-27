МИД обратился к Западу по делу Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке обратилась к посольствам США и Великобритании и попросила направить в российский МИД информацию, используемую дипмиссиями в качестве "доказательной базы" по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве "доказательной базы", но не передают российской стороне и не предают гласности", — написала Захарова.
Она также задалась вопросом, какая "распечатка с обзором инцидента" может доказывать "вовлеченность государства в такое страшное преступление".
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
Ранее в МИД России заявили о необходимости продолжения диалога с США.