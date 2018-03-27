Путин: налоговые каникулы не касаются безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что "налоговые каникулы" не должны приводить к отсутствию контроля за безопасностью услуг частных предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства прилетел в Кемерово , где провел совещание по вопросам ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

"Каникулы это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?" — сказал Путин.

Он отметил, что органы власти должны проконтролировать, как организована работа бизнеса, и обеспечить должный уровень безопасности. "Собственник сдал [объект] и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности", — заявил президент.

Семьи погибших в ТЦ в Кемерове получат по 1 млн руб. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. Из них опознаны 25, в том числе 13 детей. Более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.