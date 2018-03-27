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Путин: налоговые каникулы не касаются безопасности
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Путин: налоговые каникулы не касаются безопасности 

Вести.Ru 4 часа назад
Президент России Владимир Путин заявил, что "налоговые каникулы" не должны приводить к отсутствию контроля за безопасностью услуг частных предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства прилетел в Кемерово, где провел совещание по вопросам ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
"Каникулы это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?" — сказал Путин.
Он отметил, что органы власти должны проконтролировать, как организована работа бизнеса, и обеспечить должный уровень безопасности. "Собственник сдал [объект] и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности", — заявил президент.
Семьи погибших в ТЦ в Кемерове получат по 1 млн руб. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. Из них опознаны 25, в том числе 13 детей. Более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.
Как сообщали "Вести. Экономика", по решению главы Кемеровской области Амана Тулеева семьи погибших при пожаре в торговом центре получат по 1 млн руб. за каждого погибшего.
Кроме того, родственники жертв получат по 3 млн руб. от совладельца "Зимней Вишни", основателя холдинга "КДВ групп" Дениса Штенгелова.
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