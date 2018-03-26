Путин прилетел в Кемерово

Об этом Доренко написал на своей странице в Facebook.

Самолет специального летного отряда «Россия», которым перемещается президент, приземлился в международном аэропорту Кемерово, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Напомним, в воскресенье в Кемерово сгорел ТРК «Зимняя вишня», погибли 64 человека. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог.