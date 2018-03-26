Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.
Об этом Доренко написал на своей странице в Facebook.
Самолет специального летного отряда «Россия», которым перемещается президент, приземлился в международном аэропорту Кемерово, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Напомним, в воскресенье в Кемерово сгорел ТРК «Зимняя вишня», погибли 64 человека. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог.
Со вторника власти Кемеровской области объявили трехдневный траур. Также траур объявлен в Ингушетии и Рязанской области.