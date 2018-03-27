Аксенов назвал причины отставок в «Черноморнефтегазе»

Отставки топ-менеджмента в ГУП "Черноморнефтегаз" связаны с недостаточными усилиями в реализации госпрограмм, сказал журналистам в Симферополе глава республики Сергей Аксенов

Аксенов отметил, что ответственность за недоработки несут также министерство топлива и энергетики Крыма и вице-премьер Владимир Серов . Ранее во вторник он сообщил об отставке Серова с должности вице-премьера.

Как сообщал Белик, проверка строительства газопроводов к строящимся Балаклавской и Таврической ТЭС проводится в Крыму, результаты должны быть на этой неделе. Ответственность за строительство газопроводов к строящимся ТЭС на полуострове была возложена на ГУП "Черноморнефтегаз". Подрядчик строительства по отводам к строящимся ТЭС от магистральных газопроводов — компания "Самара Спецмонтаж". Отмечалось, что в реализации проекта есть отставание от намеченных сроков.