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Аксенов назвал причины отставок в «Черноморнефтегазе»
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Аксенов назвал причины отставок в «Черноморнефтегазе» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Отставки топ-менеджмента в ГУП "Черноморнефтегаз" связаны с недостаточными усилиями в реализации госпрограмм, сказал журналистам в Симферополе глава республики Сергей Аксенов.
Глава ГУП "Черноморнефтегаз" Борис Зимин и четыре топ-менеджера уволились по собственному желанию, сообщил ранее во вторник министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик. По его словам, исполняющим обязанности главы "Черноморнефтегаза" назначен заместитель гендиректора Александр Кузнецов.
"Это мое решение (об увольнении). Неэффективно работала группа управленцев, назначенных в 2017 году… недостаточны были усилия в реализации государственных программ", — сказал Аксенов.
Аксенов отметил, что ответственность за недоработки несут также министерство топлива и энергетики Крыма и вице-премьер Владимир Серов. Ранее во вторник он сообщил об отставке Серова с должности вице-премьера.
Как сообщал Белик, проверка строительства газопроводов к строящимся Балаклавской и Таврической ТЭС проводится в Крыму, результаты должны быть на этой неделе. Ответственность за строительство газопроводов к строящимся ТЭС на полуострове была возложена на ГУП "Черноморнефтегаз". Подрядчик строительства по отводам к строящимся ТЭС от магистральных газопроводов — компания "Самара Спецмонтаж". Отмечалось, что в реализации проекта есть отставание от намеченных сроков.
"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. До 17 марта 2014 года компания принадлежала "Нафтогазу Украины", но после возвращения Крыма в состав России была национализирована. Управляет компанией министерство топлива и энергетики Крыма.
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