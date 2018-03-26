Хантсман заявил, что переговоры Рябкова и Шэннона пройдут в ближайшие недели

Ранее, комментируя высылку 60 российских дипломатов, он заявил, что Вашингтон готов улучшить отношения с Москвой, но России нужно «стать более ответственным партнёром».

Также Хантсман назвал это «самой масштабной высылкой сотрудников российских спецслужб в истории США».