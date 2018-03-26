Хантсман заявил, что переговоры Рябкова и Шэннона пройдут в ближайшие недели 

Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона по стратегической стабильности состоятся в ближайшие недели. «Мы исходим из того, что очередной раунд переговоров по стратегической стабильности пройдет в предстоящие недели», — приводит ТАСС слова Хантсмана.
Ранее, комментируя высылку 60 российских дипломатов, он заявил, что Вашингтон готов улучшить отношения с Москвой, но России нужно «стать более ответственным партнёром».
Также Хантсман назвал это «самой масштабной высылкой сотрудников российских спецслужб в истории США».