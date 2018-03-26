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Болгария пока на намерена высылать из страны российских дипломатов
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Болгария пока на намерена высылать из страны российских дипломатов 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Болгария не изменила своего решения и не намерена выдворять из страны российских дипломатов вслед за рядом европейских государств, пишет агентство БГНЕС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.
"К настоящему моменту нет изменений, Болгария не принимала решение о высылке из страны российских дипломатов", — приводит агентство заявление МИД.
Ранее в субботу в западных СМИ появилась информация о том, что ряд европейских стран, в том числе и Болгария, намерены выслать российских дипломатов. Болгарский МИД тогда заявил, что «София не имеет в настоящий момент таких планов».
В минувшие выходные заместитель председателя правящей в Болгарии партии ГЕРБ Цветан Цветанов заявил, что «на данном этапе у Болгарии нет намерений присоединяться к другим членам ЕС, которые высылают российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля», он также добавил, что София прибегнет к крайним мерам только в случае, если будут представлены четкие доказательства наличия угрозы национальной безопасности страны.
В понедельник 14 стран Евросоюза, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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