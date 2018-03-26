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Экс-посол ЕС: у Украины нет способа вернуть Крым
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Экс-посол ЕС: у Украины нет способа вернуть Крым 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший посол ЕС в России Майкл Эмерсон в интервью украинским СМИТ заявил, что у Украины нет способа «вернуть» Крым, сообщает РИА «Новости».
По его словам, ЕС и США в большей степени озабочены положением дел в Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит «иначе».
"Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка", — сказал Эмерсон.
Он также подчеркнул, что у Киева нет способа «вернуть» полуостров, кроме «большой войны», которой, по мнению эксперта, уже не будет. В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и «возможно, будут всегда», однако вряд ли помогут Украине реализовать претензии на Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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