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Клинцевич сравнил дело Скрипаля с делом Дрейфуса
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Клинцевич сравнил дело Скрипаля с делом Дрейфуса 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Действия стран Запада в отношении России в связи с делом Скрипаля можно сравнить со знаменитым делом Дрейфуса, заявил журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его мнению, люди, обвиняющие Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, "в своей основной массе понимают: предъявляемые России обвинения с начала до конца лживы".
"Очевидно, что правда рано или поздно выйдет наружу, и тогда мирового скандала не избежать. Но уже сейчас можно сказать, что налицо — чудовищная провокация, которая по своим масштабам сравнима с Делом Дрейфуса, которое в конце XIХ века сотрясло всю Европу", — отметил сенатор.
"Вот только найдется ли на западе такой человек, как Эмиль Золя, выступивший тогда со знаменитой статьей "Я обвиняю", — добавил он.
В 1894 года во Франции офицер генерального штаб, еврей по происхождению Альфред Дрейфус был обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен к пожизненной ссылке с лишением воинского звания капитана. Обвинение строилось на фальшивых документах, сфабрикованных на волне антисемитских настроений в обществе. За осужденного заступился писатель Эмиль Золя, его открытое письмо "Я обвиняю", опубликованное в январе 1898 года, произвела огромное впечатление на европейское общественное мнение.
Спустя восемь лет Дрейфус был оправдан, восстановлен в армии и награжден орденом Почетного легиона.
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