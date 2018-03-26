Клинцевич сравнил дело Скрипаля с делом Дрейфуса

По его мнению, люди, обвиняющие Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, "в своей основной массе понимают: предъявляемые России обвинения с начала до конца лживы".

"Вот только найдется ли на западе такой человек, как Эмиль Золя, выступивший тогда со знаменитой статьей "Я обвиняю", — добавил он. "Очевидно, что правда рано или поздно выйдет наружу, и тогда мирового скандала не избежать. Но уже сейчас можно сказать, что налицо — чудовищная провокация, которая по своим масштабам сравнима с Делом Дрейфуса, которое в конце XIХ века сотрясло всю Европу", — отметил сенатор.

В 1894 года во Франции офицер генерального штаб, еврей по происхождению Альфред Дрейфус был обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен к пожизненной ссылке с лишением воинского звания капитана. Обвинение строилось на фальшивых документах, сфабрикованных на волне антисемитских настроений в обществе. За осужденного заступился писатель Эмиль Золя, его открытое письмо "Я обвиняю", опубликованное в январе 1898 года, произвела огромное впечатление на европейское общественное мнение.

Спустя восемь лет Дрейфус был оправдан, восстановлен в армии и награжден орденом Почетного легиона.