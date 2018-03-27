Почти единый фронт против Москвы

Этот шаг главы правительств ЕС наметили на своем саммите в пятницу. В понедельник еще проходили согласования между государствами. Это успех британской внешней политики. В последние дни британцы оказывали большое давление. Сначала им удалось добиться того, что ЕС принял совместное заявление и тем самым переложил ответственность на Москву. Теперь Лондон, который, по крайней мере в дипломатическом плане, все еще представляет великую державу, сумел сделать так, что по меньшей мере половина членов ЕС, 14 из 28, сплотились в единый фронт против Москвы — путем широкого голосования, как это было в последний раз по поводу санкций из-за аннексии Крыма . Британцам даже удалось затащить в свою лодку американцев. Соединенные Штаты выдворяют 60 российских агентов секретных служб, Канада — четырех. Запад посылает Москве четкий сигнал: хватит!

Лишь половина из 28 государств ЕС Такой шаг соответствует определенному стилю в политике в отношении России , которого до сих пор в Берлине по возможности избегали. Немецкие министры иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер Зигмар Габриэль , оба — социал-демократы, были известны тем, что не допускали в отношении Москвы особенно жесткого тона. Однако их преемник на этом посту, социал-демократ Хайко Маас (Heiko Maas) уже в первые дни своего нахождения на посту министра иностранных дел позволил себе в отношении Москвы критический тон. Смену стиля в обращении с Москвой Маас объяснил в понедельник тем, что якобы решение о высылке дипломатов «было принято обдуманно», что все факты и улики в случае с отравлением газом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери ведут в Москву. Впервые после окончания Второй мировой войны «в Европы было применено химическое боевое вещество», сказал Маас. Однако, по его словам, российское правительство пока не ответило на открытые вопросы и не играет никакой конструктивной роли в расследовании этого случая.

То, что в понедельник к середине дня лишь половина из 28 государств-членов ЕС была готова выслать российских дипломатов при всем единстве, продемонстрированном в конце прошлой недели в заявлении саммита ЕС по поводу теракта с отравлением, указывает на разницу настроений. Хотя Туск в Варне повторил формулировку заявления саммита, по которому все партнеры ЕС согласны с британской оценкой. Согласно этому заявлению, «весьма вероятно», что за терактом стоит Россия и что этому нет «никакого иного простого объяснения». Высказывания представителей правительств таких стран, как Греция Венгрия или Кипр , уже в конце прошлой недели породили сомнения в том, что все страны ЕС пойдут на выдворение российских дипломатов. Также неясно, будут ли объявлены нежелательными и выдворены российские сотрудники дипломатических представительств России в ведомствах ЕС. Ибо они подчиняются юрисдикции не ведомств ЕС, а той страны, где эти российские дипломаты работают, — Бельгии

Удачный момент для президента Трампа

Из 60 россиян, которых Вашингтон выслал в понедельник, двенадцать человек в настоящее время работают в представительстве ООН Нью-Йорке , 48 — в российском посольстве в американской столице. Кроме того, президент Дональд Трамп велел закрыть российское консульство в Сиэтле. И здесь затронутым лицам и их семьям дается неделя на то, чтобы покинуть страну. Американским СМИ члены правительства сказали, что высылаемые россияне — агенты, угрожающие «безопасности Соединенных Штатов».

В одном сообщении Белого дома для прессы говорилось, что эти меры согласованы с союзниками по НАТО и являются ответом на «применение Россией военного химического оружия на территории Соединенного Королевства ». Предпринятые шаги должны повысить безопасность Соединенных Штатов, так как они ослабляют возможности русских «шпионить за американцами и проводить тайные операции». Это стало якобы и причиной закрытия российского консульства в Сиэтле. Оно закрывается из-за его близости «к одной из наших баз подводных лодок» и к производству самолетов Боинг, говорится в сообщении. Сам Трамп еще не высказался по поводу этого шага.

Для президента эти меры предприняты в очень подходящий момент. Уже на протяжении месяцев Трампа критикуют за его отношение к России. Демократы и республиканцы обвиняют его в том, что он недостаточно энергично выступает против Москвы. Специальный прокурор Роберт Мюллер расследует возможное влияние России на президентские выборы и рассматривает также вопрос о том, какие контакты сотрудники Трампа имели при этом с Россией. Лишь на прошлой неделе комитет Сената по разведке предостерегал, что Москва может попытаться оказать влияние и на предстоящие в ноябре выборы в Конгресс. Члены комитета требовали от Штатов покупать оборудование, с помощью которого можно было бы изготовить бумажные избирательные бюллетени. Кроме того, они должны позаботиться о безопасности базы данных избирателей.

Однако до сих пор Трамп ничего не хотел слышать о четких сигналах в адрес России. Напротив: лишь на прошлой неделе он по телефону поздравил Путина с его победой на выборах и при этом проигнорировал рекомендации своих советников из Совета национальной безопасности. В разговоре с Путиным Трамп не затронул и дело Скрипаля. Более того, он даже заявил о встрече с российским президентом «в недалеком будущем». Выдворение дипломатов, решение о котором теперь принял Трамп, должно несколько умиротворить его критиков в партии. Это самые жесткие меры американского правительства, с тех пор как тогдашний президент Рональд Рейган в 1986 году выслал из страны 55 советских дипломатов.

Дальнейшие меры не исключаются

Тем временем ЕС решил, что должны быть выдворены такие дипломаты, которые работают на российские секретные службы. Многие российские дипломаты, работающие в Берлине или в одном из расположенных в Германии консульств, занимаются не только дипломатией. Треть из 120 российских дипломатов, как говорится в немецких службах по вопросам безопасности, работают на российскую разведку. Некоторые делают это вполне официально, они являются аккредитованными представителями разведки, так называемыми резидентами разведслужб, что соответствует международным нормам. Но большинство сотрудников секретных служб аккредитованы просто как дипломаты, работают в посольстве. Однако опытные профессионалы подчиняются напрямую Службе внешней разведки (СВР) России в Москве. Именно ими Путин особенно интересуется, в этом королевском подразделении секретных служб он сам принимает все решения.

В понедельник Берлин также ясно дал понять, что при выдворении речь идет не только о реакции на дело Скрипаля, но и о кибератаках Москвы. Этот шаг предпринимается также «на фоне недавних киберопераций против защищенной IT-системы правительства ФРГ, которые, согласно прежним данным, с большой долей вероятности можно отнести на счет российских источников», заявили в Берлине. В случае кибернападения на бундестаг в 2015 году Берлин был еще более осторожным.

Уже через полтора часа после решения Берлина о высылке дипломатов Россия заявила об ответе на «недружественную акцию группы стран». Великобритания уже выслала из страны 23 российских дипломата, Москва в ответ — 23 британских дипломата. Это обычные игры. Не может быть, чтобы они изменили отношение России к Западу. Напротив: это может даже привести к тому, что в Москве укрепится «менталитет осажденной крепости» и Путин получит внутриполитический выигрыш от конфронтации с Западом. Но что еще мог предпринять Запад? «Надо было выступить против российской коррупции, против российских олигархов и их владений на Западе. Это бы задело российский режим действительно больно», — считает Штефан Майстер (Stefan Meister), эксперт по России в Немецком обществе внешней политики в Берлине. Будет ли ЕС для этого разрабатывать совместную стратегию, пока неясно. Президент Европейского совета Туск ограничился в понедельник робкими намеками: «Не исключаются дальнейшие меры в ближайшие дни и недели, в том числе и дальнейшие выдворения как часть общего плана».