В ОП прокомментировали массовую высылку российских дипломатов

Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , Россия это категорически отрицает.

"С одной стороны, конечно, это реакция на прошедшие выборы президента России. Западу категорически не нравится, что во главе нашего государства стоит сильный и мудрый политик, способный создать новый путь развития страны и не поддаваться на различные провокации. В то же время понятно, что санкционная политика потерпела провал, о чем, кстати, неоднократно говорили и многие европейские политики. Поэтому наши противники пытаются нащупать новые механизмы давления", — говорит Сутормина.

По словам члена ОП РФ, и в США, и во многих европейских странах официальная позиция властей находит все меньший отклик в гражданском обществе, которое «не согласно с подобными, явно агрессивными решениями».

"В свою очередь мы будем активнее работать с нашими общественными партнерами и выстраивать новые гражданские структуры и организации, чтобы поддерживать диалог между нашими странами", — добавила собеседница агентства.