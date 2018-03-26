В ОП прокомментировали массовую высылку российских дипломатов 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Массовая высылка российских дипломатов из США и стран ЕС — это попытка найти новый механизм давления на нашу страну, поскольку политика санкций в ее отношении не сработала, заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
"С одной стороны, конечно, это реакция на прошедшие выборы президента России. Западу категорически не нравится, что во главе нашего государства стоит сильный и мудрый политик, способный создать новый путь развития страны и не поддаваться на различные провокации. В то же время понятно, что санкционная политика потерпела провал, о чем, кстати, неоднократно говорили и многие европейские политики. Поэтому наши противники пытаются нащупать новые механизмы давления", — говорит Сутормина.
По словам члена ОП РФ, и в США, и во многих европейских странах официальная позиция властей находит все меньший отклик в гражданском обществе, которое «не согласно с подобными, явно агрессивными решениями».
"В свою очередь мы будем активнее работать с нашими общественными партнерами и выстраивать новые гражданские структуры и организации, чтобы поддерживать диалог между нашими странами", — добавила собеседница агентства.