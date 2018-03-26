Ирландия задумалась о высылке дипломатов РФ 

Глава ирландского Минфина Паскел Донахью призвал обдумать высылку российских дипломатов, сообщает Times.
По его словам, рассмотреть этот вопрос было бы «уместно» в знак солидарности с Великобританией, ранее выславшей дипломатов РФ в связи с делом об отравлении шпиона Сергея Скрипаля.
Чиновник полагает, что иначе партнеры Ирландии «могут спросить» ее руководство, почему она не поддерживает своих союзников.
Сегодня стало известно, что российских дипломатов вышлет Польша. Об этом сообщил посол России в восточно-европейской стране Сергей Андреев. Кроме того, ранее СМИ сообщили, что вскоре о принятии аналогичного решения могут сообщить еще 20 европейских стран.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении шпиона, а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания в течение недели вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправит ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменяет приглашение министра Лаврова в Лондон.