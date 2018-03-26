В Кремле ответили, есть ли претензии к Тулееву

В Кремле назвали некорректным вопрос о претензиях к Тулееву по пожару в ТЦ

"Вы знаете, вопрос совершенно некорректный", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли к губернатору Кемеровской области претензии в связи с тем, что он, как сообщают СМИ, не приехал на место трагедии. В Кремле cчитают некорректным вопрос о каких-либо претензиях к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву из-за ситуации с пожаром в Кемерово , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.