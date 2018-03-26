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Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик
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Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик 

ТАСС 1 час назад
РИГА, 26 марта. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в понедельник в МИД этих балтийских республик. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС дипломатические источники.
Как сообщили ТАСС в посольстве России в Латвии, посол России Евгений Лукьянов вызван в МИД в 15:00 по времени Риги (совпадает с мск). Позднее в понедельник посол проведет пресс-конференцию.
Российский посол в Эстонии Александр Петров вызван в МИД страны в 15:00 по времени Таллина (также совпадает с мск), сообщили источники корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в этой республике. В МИД Эстонии эту информацию комментировать отказались. Как сообщили источники ТАСС в посольстве РФ в Литве, посол России Александр Удальцов вызван в понедельник в МИД этой страны.
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