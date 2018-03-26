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Посла России вызвали в польский МИД
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Посла России вызвали в польский МИД 

Рамблер 1 час назад
Фото: Леонид Свиридов
Российский посол в Польше Сергей Андреев был вызван в местное Министерство иностранных дел, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ.
По словам Владимира Александрова, визит посла в МИД Польши запланирован на 13:00 по московскому времени.
Причины вызова Андреева пресс-секретарь уточнить не смог.
Сегодня местные СМИ сообщили, что в Польше сотрудниками Агентства внутренней безопасности был задержан подозреваемый в разведывательной деятельности в пользу России.
Кроме того, ранее сообщалось, что Польша может выразить солидарность с мерами Великобритании против России по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и выслать российских дипломатов.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении шпиона, а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания в течение недели вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправит ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменяет приглашение министра Лаврова в Лондон.
 Ещё 22 источника 
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