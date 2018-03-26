Посла России вызвали в польский МИД

По словам Владимира Александрова, визит посла в МИД Польши запланирован на 13:00 по московскому времени.

Причины вызова Андреева пресс-секретарь уточнить не смог.

Сегодня местные СМИ сообщили, что в Польше сотрудниками Агентства внутренней безопасности был задержан подозреваемый в разведывательной деятельности в пользу России.

Кроме того, ранее сообщалось, что Польша может выразить солидарность с мерами Великобритании против России по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и выслать российских дипломатов.