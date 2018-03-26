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Times сообщила об отключении GPS в телефонах Скрипалей в день отравления
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Times сообщила об отключении GPS в телефонах Скрипалей в день отравления 

Rambler News Service 46 минут назад
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отключали функцию GPS в телефонах на четыре часа в день покушения, сообщает The Times.
По данным издания, отключение геолокации в смартфонах могло позволить Скрипалям провести тайную встречу. Однако официальный представитель Скотланд-Ярда отказалась от комментариев по данному поводу.
Скрипали были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Великобритания вскоре после их обнаружения обвинила Россию в организации атаки на них с применением отравляющего вещества, не предоставив при этом никаких доказательств. Москва отрицает причастность к инциденту.
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