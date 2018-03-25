Ещё
Команда предвыборного штаба Путина готова продолжить работу на благо страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Команда предвыборного штаба Путина готова продолжить работу на благо страны 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Люди, принимавшие участие в деятельности предвыборного штаба Владимира Путина, готовы продолжить работу в том или ином формате на благо страны. Уверенность в этом выразил ТАСС в воскресенье Андрей Кондрашов, который являлся пресс-секретарем штаба кандидата Путина.
"И сбор подписей в поддержку кандидата Путина и гигантское собрание волонтеров, а их у нас 23 тыс. только согласно заявкам на сайте — это все есть работа некой команды, которая ситуативно может взяться за любой проект, любое начинание, которое будет созидательным для России и может быть поддержано Владимиром Путиным", — сказал Кондрашов в кулуарах проходящего в Москве форума добровольцев «Наша победа».
"Для этого не нужна никакая правосубъектность, поэтому в какой форме будет это (продолжение работы) происходить, не имеет никакого значения", — подчеркнул собеседник агентства.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов.
Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.
ТАСС: последние новости
ЦИК пригласит всех кандидатов в президенты для обсуждения корректировок законодательства Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем Welt: глава СвДП предложил "семерке" возобновить диалог с Россией в формате G7+1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число погибших в Кемерове увеличилось до 37177
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона361
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский106
Число пропавших при пожаре в Кемерове выросло до 69132
МВД и СБ Украины перешли на сторону России722
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение