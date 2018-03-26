Пресс-служба Могерини: срок отзыва посла ЕС из РФ зависит от консультаций

"Срок отзыва посла Европейского союза будет зависеть от проведения консультаций, на данном этапе я не могу сообщить вам даты. Консультации начались вчера с участием верховного представителя Федерики Могерини . Институциональные консультации продолжатся в ближайшие дни", — заявила она.

Косьянчич сообщила, что дальнейшие меры, согласованные на Евросовете , скоординировано вырабатывают отдельные страны ЕС, внешнеполитическая служба не принимает участия в принятии этих решений.

Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что посол ЕС может быть отозван на один месяц.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что в связи с отсутствием «иного правдоподобного объяснения» они согласны с оценкой правительства Великобритании о «весьма вероятной» ответственности РФ за отравление в английском Солсбери. В этой связи участники саммита договорились «координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями». При этом лидеры договорились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера.