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Пресс-служба Могерини: срок отзыва посла ЕС из РФ зависит от консультаций
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Пресс-служба Могерини: срок отзыва посла ЕС из РФ зависит от консультаций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Конкретный срок, на который отозван посол ЕС Маркус Эдерер из РФ, будет зависеть от хода консультаций, начавшихся вчера в Брюсселе, заявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь европейской внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
"Срок отзыва посла Европейского союза будет зависеть от проведения консультаций, на данном этапе я не могу сообщить вам даты. Консультации начались вчера с участием верховного представителя Федерики Могерини. Институциональные консультации продолжатся в ближайшие дни", — заявила она.
Косьянчич сообщила, что дальнейшие меры, согласованные на Евросовете, скоординировано вырабатывают отдельные страны ЕС, внешнеполитическая служба не принимает участия в принятии этих решений.
Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что посол ЕС может быть отозван на один месяц.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что в связи с отсутствием «иного правдоподобного объяснения» они согласны с оценкой правительства Великобритании о «весьма вероятной» ответственности РФ за отравление в английском Солсбери. В этой связи участники саммита договорились «координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями». При этом лидеры договорились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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