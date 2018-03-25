Джонсон собрался создать киберподразделение для борьбы с «российскими ботами» 

Глава МИД Британии Борис Джонсон намерен создать киберподразделение, которое займется борьбой с ботами и фейковыми аккаунтами, сообщает The Sun, отмечая, что эти намерения Лондона связаны с «деятельностью Кремля».
Мера принята после появления доказательств, что за всплеском «дезинформации» по поводу отравления в Солсбери якобы стоит президент России Владимир Путин. Утверждается, что около 2,8 тыс. аккаунтов-ботов, связанных с Кремлем, публиковали ложную информацию, ее увидели более 7,5 млн британцев, передает RT текст статьи The Sun.
По данным издания, Джонсон приказал ускорить работу по идентификации и разоблачению Twitter-троллей и российских ботов и противодействию им. Отмечается, что Джонсон таким образом борется с пропагандой и фейковыми новостями, которыми якобы пользуется Россия для «дестабилизации ситуации» во всем мире.
Джонсон заявил изданию Sun, что Россия могла сделать Великобританию мишенью, потому что Лондон отказался «стоять в стороне, пока деструктивный режим Путина подрывает мир во всем мире».
Ранее Джонсону понравилось сравнение Путина с Гитлером, за что его раскритиковали в Москве. Так, российский сенатор Франц Клинцевич сравнил Джонсона с фашистским идеологом Йозефом Геббельсом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Джонсона оскорбительными.