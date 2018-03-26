Война дипломатии России и Запада скатывается к «Карибскому кризису»

Константин Блохин. Коллективное решение западных государств о высылке российских дипломатов свидетельствует о том, что отношения Москвы и Вашингтона скатываются к состоянию, которое напоминает ситуацию времен Карибского кризиса — считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

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Напомним, что государства коллективного Запада сегодня заявили о высылке российских дипломатов, причем на текущий момент здесь можно говорить о том, что под это решение подпадают больше сотни сотрудников отечественного МИД

Все это говорит о том, что данные государства за исключением Польши, а также Германии и Франции, которые вынуждены нести бремя лидерства в Евросоюзе , присоединились ко всей этой англосаксонской политике только формально.

Есть еще страны Прибалтики и Украина , которые выслали суммарно 18 российских дипломатов, но подобные действия со стороны этих государств в отношении России давно носят откровенно юмористический характер.

Таким образом, несмотря на все усилия, основную нагрузку в этой антироссийской политике коллективного Запада несут Великобритания США . Лондон уже выслал 23 российских дипломата, и это стало рекордом с тех времен, как в эту страну в 1985 году сбежал полковник ПГУ КГБ Олег Гордиевский и передал британской разведке сведения о всей советской агентуре.

При Трампе отношения России и США не улучшатся

Сегодня к этому процессу присоединились США и объявили о том, что высылают 60 российских дипломатов и закрывают российское консульство в Сиэтле, в результате чего, в этой стране будут теперь работать только два подобных представительства нашей страны. При этом, до сих пор не решена проблема с бывшим консульством РФ в Сан-Франциско

Очевидно, что Россия пойдет здесь на ответные меры, что приведет к тому, что двустороннее общение между двумя нашими странами будет еще больше ограничено, причем главный вопрос здесь заключается в том, а как отразится данная негативная тенденция на том диалоге на высшем уровне, который сегодня идет между Кремлем и Белым домом.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что все это говорит о том, что отношения между Россией и США в ближайшее время не улучшатся.

«Из-за всего этого есть убеждение, что при президенте США Дональде Трампе наши двусторонние отношения не улучшатся, поскольку здесь уже нельзя говорить о том, что он был вынужден на это пойти», — констатирует Блохин.

В Вашингтоне восторжествовали неоконсерваторы

По словам Константина Владимировича, в настоящий момент идет радикализация американской политической администрации, и здесь достаточно посмотреть на последние кадровые изменения, которые произошли в Вашингтоне.

«Эти изменения говорят не только о смене стиля ведения внешней политики Соединенных Штатов, но и о триумфе со стороны американских неконсерваторов», — резюмирует Блохин.

В первую очередь здесь нужно вспомнить назначение на пост советника президента США по национальной безопасности такой фигуры, как Джон Болтон . Это человек закваски времен Холодной войны, который совершенно не скрывает своих агрессивных и откровенно русофобских взглядов, которые он хочет применить в американской внешней политике.

«Более того, он активно продвигает идею превентивного удара по Северной Корее и по Ирану , и здесь необходимо понимать, что данный шаг по высылке такого огромного количества российских дипломатов полностью коррелирует с той линией, которую сегодня лоббируют в Вашингтоне такие американские политики, как Болтон», — заключает Блохин.

В политике Запада и США восторжествовал антироссийский курс

Как считает эксперт, все это уже не является экстраординарным событием для политической администрации США или шагом давления на Трампа, а представляет собой стандартный элемент американской внешней политики.

«Этот шаг нужно рассматривать в качестве мейнстрима американской внешней политики и системного действия со стороны Вашингтона, нацеленного на ухудшение двусторонних отношений с Россией», — констатирует Блохин.

Очевидно, что все это полностью коррелирует с действиями Великобритании, поскольку очевидно, что англосаксы сообща пытаются инициировать против России новую Холодную войну или новый крестовый поход, причем главной задачей для Вашингтона и Лондона здесь является присоединение к этому процессу других стран коллективного Запада.

«Все это является составной частью политики англосаксов, направленной на создание для себя доминирующих позиций внутри Запада. Кроме того, в Вашингтоне и Лондоне сегодня прекрасно понимают, что благодаря активной внешней политике со стороны России в мире очень быстро формируется новая биполярность», — резюмирует Блохин.

Поэтому неудивительно, почему все эти силы хотят сегодня ударить по России, и вообще, на это сегодня направлены все помыслы политиков в Вашингтоне и Лондоне, вследствие чего, мы в настоящий момент скатываемся к раскладу времен Карибского кризиса.

«Это новое дно в российско-американских отношениях, причем даже во времена Карибского кризиса англосаксы не занимались такими сомнительными делами, как высылка наших дипломатов», — заключает Блохин.