Война дипломатии России и Запада скатывается к «Карибскому кризису» 

Коллективное решение западных государств о высылке российских дипломатов свидетельствует о том, что отношения Москвы и Вашингтона скатываются к состоянию, которое напоминает ситуацию времен Карибского кризиса — считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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Напомним, что государства коллективного Запада сегодня заявили о высылке российских дипломатов, причем на текущий момент здесь можно говорить о том, что под это решение подпадают больше сотни сотрудников отечественного МИД.
Естественно, этот процесс носит неравнозначный характер. Хорватия, Румыния и Финляндия объявили о высылке одного российского дипломата, Италия, Голландия и Дания — двух, Чехия — трех, Германия, Франция и Польша — четырех.
Все это говорит о том, что данные государства за исключением Польши, а также Германии и Франции, которые вынуждены нести бремя лидерства в Евросоюзе, присоединились ко всей этой англосаксонской политике только формально.
Есть еще страны Прибалтики и Украина, которые выслали суммарно 18 российских дипломатов, но подобные действия со стороны этих государств в отношении России давно носят откровенно юмористический характер.
Таким образом, несмотря на все усилия, основную нагрузку в этой антироссийской политике коллективного Запада несут Великобритания и США. Лондон уже выслал 23 российских дипломата, и это стало рекордом с тех времен, как в эту страну в 1985 году сбежал полковник ПГУ КГБ Олег Гордиевский и передал британской разведке сведения о всей советской агентуре.
При Трампе отношения России и США не улучшатся
Сегодня к этому процессу присоединились США и объявили о том, что высылают 60 российских дипломатов и закрывают российское консульство в Сиэтле, в результате чего, в этой стране будут теперь работать только два подобных представительства нашей страны. При этом, до сих пор не решена проблема с бывшим консульством РФ в Сан-Франциско.
Очевидно, что Россия пойдет здесь на ответные меры, что приведет к тому, что двустороннее общение между двумя нашими странами будет еще больше ограничено, причем главный вопрос здесь заключается в том, а как отразится данная негативная тенденция на том диалоге на высшем уровне, который сегодня идет между Кремлем и Белым домом.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что все это говорит о том, что отношения между Россией и США в ближайшее время не улучшатся.
«Из-за всего этого есть убеждение, что при президенте США Дональде Трампе наши двусторонние отношения не улучшатся, поскольку здесь уже нельзя говорить о том, что он был вынужден на это пойти», — констатирует Блохин.
В Вашингтоне восторжествовали неоконсерваторы
По словам Константина Владимировича, в настоящий момент идет радикализация американской политической администрации, и здесь достаточно посмотреть на последние кадровые изменения, которые произошли в Вашингтоне.
«Эти изменения говорят не только о смене стиля ведения внешней политики Соединенных Штатов, но и о триумфе со стороны американских неконсерваторов», — резюмирует Блохин.
В первую очередь здесь нужно вспомнить назначение на пост советника президента США по национальной безопасности такой фигуры, как Джон Болтон. Это человек закваски времен Холодной войны, который совершенно не скрывает своих агрессивных и откровенно русофобских взглядов, которые он хочет применить в американской внешней политике.
«Более того, он активно продвигает идею превентивного удара по Северной Корее и по Ирану, и здесь необходимо понимать, что данный шаг по высылке такого огромного количества российских дипломатов полностью коррелирует с той линией, которую сегодня лоббируют в Вашингтоне такие американские политики, как Болтон», — заключает Блохин.
В политике Запада и США восторжествовал антироссийский курс
Как считает эксперт, все это уже не является экстраординарным событием для политической администрации США или шагом давления на Трампа, а представляет собой стандартный элемент американской внешней политики.
«Этот шаг нужно рассматривать в качестве мейнстрима американской внешней политики и системного действия со стороны Вашингтона, нацеленного на ухудшение двусторонних отношений с Россией», — констатирует Блохин.
Очевидно, что все это полностью коррелирует с действиями Великобритании, поскольку очевидно, что англосаксы сообща пытаются инициировать против России новую Холодную войну или новый крестовый поход, причем главной задачей для Вашингтона и Лондона здесь является присоединение к этому процессу других стран коллективного Запада.
«Все это является составной частью политики англосаксов, направленной на создание для себя доминирующих позиций внутри Запада. Кроме того, в Вашингтоне и Лондоне сегодня прекрасно понимают, что благодаря активной внешней политике со стороны России в мире очень быстро формируется новая биполярность», — резюмирует Блохин.
Поэтому неудивительно, почему все эти силы хотят сегодня ударить по России, и вообще, на это сегодня направлены все помыслы политиков в Вашингтоне и Лондоне, вследствие чего, мы в настоящий момент скатываемся к раскладу времен Карибского кризиса.
«Это новое дно в российско-американских отношениях, причем даже во времена Карибского кризиса англосаксы не занимались такими сомнительными делами, как высылка наших дипломатов», — заключает Блохин.