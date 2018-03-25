Бывший посол Британии рассказал, когда возобновятся связи с Россией 

Экс-посол Великобритании в России Энтони Брентон считает, что дипломатическая вражда между странами из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля «размоется» через несколько месяцев. Об этом он рассказал в интервью Independent.
"Случаи вроде этого (отравление Скрипалей в Солсбери — "Газета.Ru") случаются довольно часто и нам потребуется помощь России на разных уровнях (в расследовании). В рамках наших санкций мы собираемся оборвать контакты с Россией на высоком уровне на какое-то время. Эта ситуация начнет размываться через пару месяцев, потому что странам необходимы связи на высшем уровне для обсуждения различных вопросов", — сказал Брентон.