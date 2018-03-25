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Бывший посол Британии рассказал, когда возобновятся связи с Россией
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Бывший посол Британии рассказал, когда возобновятся связи с Россией 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Экс-посол Великобритании в России Энтони Брентон считает, что дипломатическая вражда между странами из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля «размоется» через несколько месяцев. Об этом он рассказал в интервью Independent.
"Случаи вроде этого (отравление Скрипалей в Солсбери — "Газета.Ru") случаются довольно часто и нам потребуется помощь России на разных уровнях (в расследовании). В рамках наших санкций мы собираемся оборвать контакты с Россией на высоком уровне на какое-то время. Эта ситуация начнет размываться через пару месяцев, потому что странам необходимы связи на высшем уровне для обсуждения различных вопросов", — сказал Брентон.
Ранее сообщалось, что британские дипломаты покинули территорию посольства в Москве в рамках зеркального ответа на высылку российских дипломатов из Британии. Также ранее стало известно, что 20 стран Евросоюза могут выслать российских дипломатов в понедельник, 26 марта.
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