Выборы президента лишили российскую оппозицию протестного потенциала

Российская либеральная оппозиция отказалась от крупных протестных акций после выборов президента РФ. Похоже, славное время, когда блогер Алексей Навальный и другие видные оппозиционеры могли вывести на улицы толпы недовольных результатами голосования горожан, кануло в лету.

В понедельник, 19 марта, на протестную акцию, требуя пересмотра итогов избирательной гонки, вышли только сторонники лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова . Однако, по разным данным, на митинг пришли всего несколько сотен человек.

Максим Григорьев. Мартовская избирательная кампания оказалась самой прозрачной за всю историю современной России , поэтому даже самые непримиримые противники власти были вынуждены признать, что результаты голосования вполне адекватны, уверен глава Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ

Абсолютно очевидно, что количество нарушений на выборах уменьшилось кардинально. Данные выборы стали самыми чистыми и прозрачными на протяжении всей истории России. Кроме того, был организован тотальный общественный контроль за выборами. Своих независимых наблюдателей на участки направили и общественные палаты регионов, и Общественная палата РФ, и ассоциация «Национальный общественный мониторинг». Присутствие наблюдателей во многом снижало возможность для нарушения избирательного права. В тех случаях, когда нарушения имели место, мы наблюдали молниеносную реакцию властей.

«Позитивную роль в обеспечении прозрачности выборов сыграли, конечно, и меры, предпринятые Центризбиркомом . Это, напомню, внедрение системы «Мобильный избиратель», обеспечение участков камерами наблюдения и КОИБами. Теперь даже самые непримиримые оппозиционеры не могут сказать, что выборы были нечистыми. Они понимают, что их негативная оценка результатов голосования покажется неправдоподобной», — заключил эксперт.