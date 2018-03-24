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Представитель Собчак опровергла информацию о ее поездке в Алушту
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Представитель Собчак опровергла информацию о ее поездке в Алушту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Официальный представитель Ксении Собчак Ксения Чудинова опровергла информацию относительно поездки политика в Алушту.
Ранее в интернете появился анонс бизнес-конференции в Алуште, где было написано, что ведущей мероприятия станет бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак.
"Мы не подтверждаем", — сказала Чудинова РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.
По неизвестным причинам упоминания о Собчак исчезли с сайта конференции, после того как на анонс обратили внимание СМИ. Блок, посвященный ведущему мероприятия, вообще убрали со страницы: теперь на ней осталась информация только об участниках. Тем не менее, исходную версию анонса можно увидеть в кэш-версии.
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