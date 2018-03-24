Представитель Собчак опровергла информацию о ее поездке в Алушту

Ранее в интернете появился анонс бизнес-конференции в Алуште, где было написано, что ведущей мероприятия станет бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак.

"Мы не подтверждаем", — сказала Чудинова РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

По неизвестным причинам упоминания о Собчак исчезли с сайта конференции, после того как на анонс обратили внимание СМИ. Блок, посвященный ведущему мероприятия, вообще убрали со страницы: теперь на ней осталась информация только об участниках. Тем не менее, исходную версию анонса можно увидеть в кэш-версии.