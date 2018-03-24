Песков объяснил, почему итоги выборов неожиданные

"И это, конечно, большой груз ответственности теперь", — подчеркнул Песков.

По его словам, "это наилучшая оценка результатов работы Путина и его команды". "Это наилучшая оценка той политики, которую Путин проводит. Это наивысшая степень доверия той программе, которую озвучил президент России Путин в ходе предвыборной кампании", — сказал он.