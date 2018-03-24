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Песков назвал неожиданными итоги выборов
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Песков объяснил, почему итоги выборов можно считать неожиданными 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства был неожиданным, он означает наивысшее доверие программе российского лидера, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это действительно достаточно неожиданный уровень поддержки. Все мы знали, это чувствовалось по общению с людьми, и показывали социологи, что уровень поддержки президента очень высок. Но что он настолько будет высок, вряд ли мог кто-то предположить. Это были самые смелые и оптимистичные сценарии у тех, кто пытался спрогнозировать итоги выборов", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24".
По его словам, "это наилучшая оценка результатов работы Путина и его команды". "Это наилучшая оценка той политики, которую Путин проводит. Это наивысшая степень доверия той программе, которую озвучил президент России Путин в ходе предвыборной кампании", — сказал он.
"И это, конечно, большой груз ответственности теперь", — подчеркнул Песков.
>> Песков: выборы президента РФ проходили с «достаточно существенным» элементом конкуренции
По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максима Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.
Полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет на телеканале "МИР" в 19:00 мск.
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