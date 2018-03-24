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Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
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Трамп готовится выслать российских дипломатов

Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля 

Газета.Ru 50 минут назад
Россия испытывает дискомфорт из-за непредсказуемости и агрессивности, которые выражают страны Евросоюза в связи с "делом Скрипаля", передает РИА "Новости" заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Конечно, это большой дискомфорт для нас иметь в качестве визави таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров. Но, тем не менее, это реальность, с которой надо существовать. Здесь, конечно, ни в коем случае нельзя сбавлять оборотов, в плане доведения нашей позиции до наших визави в Европе", — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль писал письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой вернуться в Россию.
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