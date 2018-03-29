Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона

Посольство в Лондоне ответило на высказывание Джонсона

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, РФ категорически это отрицает.

Джонсон в ходе выступления перед иностранными дипломатами в среду сравнил так называемое "дело Скрипаля" с началом романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". По его словам, все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают.

"Борис Джонсон сравнил "дело Скрипаля" с "Преступлением и наказанием". Хороший вкус в том, что касается книг, но у Раскольникова был мотив, а у Порфирия Петровича — доказательства, а не пять слайдов в PowerPoint от британского посольства", — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала презентацию по "делу Скрипаля", которая, по его данным, была показана послом Великобритании, а потом роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов. Газета пишет, что презентация состояла из шести слайдов, первый из которых — титульный с заглавием "Инцидент в Солсбери". Как отмечает издание, презентация практически не сообщает новой информации по делу Скрипаля, отмечая лишь одно отличие — "переквалификация статуса Москвы из "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновную "без малейшего сомнения". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию, назвав презентацию "провалом Терезы Мэй ".