Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона

Посольство РФ в Великобритании сочло проведенную главой британского МИД Борисом Джонсоном аналогию между "делом Скрипаля" и сюжетом романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" не совсем корректной.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, РФ категорически это отрицает.
Джонсон в ходе выступления перед иностранными дипломатами в среду сравнил так называемое "дело Скрипаля" с началом романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". По его словам, все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают.
"Борис Джонсон сравнил "дело Скрипаля" с "Преступлением и наказанием". Хороший вкус в том, что касается книг, но у Раскольникова был мотив, а у Порфирия Петровича — доказательства, а не пять слайдов в PowerPoint от британского посольства", — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
Ранее газета "Коммерсант" опубликовала презентацию по "делу Скрипаля", которая, по его данным, была показана послом Великобритании, а потом роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов. Газета пишет, что презентация состояла из шести слайдов, первый из которых — титульный с заглавием "Инцидент в Солсбери". Как отмечает издание, презентация практически не сообщает новой информации по делу Скрипаля, отмечая лишь одно отличие — "переквалификация статуса Москвы из "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновную "без малейшего сомнения". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию, назвав презентацию "провалом Терезы Мэй".
Накануне представитель МИД Великобритании в беседе с РИА Новости поблагодарил МИД РФ "за придание большей огласки" данной презентации, отметил, что данный документ полностью соответствует заявлениям премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и является "полезным описанием системного безответственного поведения российских государственных структур".