Стала известна участь усов Грудинина

Кандидат в президенты России Павел Грудинин не сбривал усы, чтобы таким образом выполнить обещание, которое дал видеоблогеру Юрию Дудю — сбрить усы в случае, если не наберет 15% голосов на выборах.

Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, но, как выясняется, не расстался с усами.

Глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко заявил, что появившаяся информация о сбритых усах — неправда.

«То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf", —сказал Ющенко, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Грудин выложил в Instagram фото без усов.