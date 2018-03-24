Ещё
Стала известна участь усов Грудинина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна участь усов Грудинина 

Рамблер 1 час назад
Кандидат в президенты России Павел Грудинин не сбривал усы, чтобы таким образом выполнить обещание, которое дал видеоблогеру Юрию Дудю — сбрить усы в случае, если не наберет 15% голосов на выборах.
Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, но, как выясняется, не расстался с усами.
Глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко заявил, что появившаяся информация о сбритых усах — неправда.
«То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf", —сказал Ющенко, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Грудин выложил в Instagram фото без усов.
>> Проигравший спор Грудинин сбрил усы
«Добрый день! Вчера ЦИК огласила окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать», — гласит запись в соцсети.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза300
«ЦРУ готовило переворот в России»430
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть83
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»111
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину490
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение