Стала известна участь усов Грудинина 

Кандидат в президенты России Павел Грудинин не сбривал усы, чтобы таким образом выполнить обещание, которое дал видеоблогеру Юрию Дудю — сбрить усы в случае, если не наберет 15% голосов на выборах.
Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, но, как выясняется, не расстался с усами.
Глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко заявил, что появившаяся информация о сбритых усах — неправда.
«То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf", —сказал Ющенко, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Грудин выложил в Instagram фото без усов.
«Добрый день! Вчера ЦИК огласила окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать», — гласит запись в соцсети.