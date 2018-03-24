Проигравший спор Грудинин сбрил усы

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин выполнил данное видеоблогеру Юрию Дудю обещание сбрить усы в случае, если не наберет 15% голосов на выборах. Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов.

«Добрый день! Вчера ЦИК огласила окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать», — написал Грудинин в Instagram.

Публикация от Павел Грудинин (@grudinin2018) 24 Мар 2018 в 2:25 PDT

Ранее Дудь придумал способ разрешить его спор с Грудининым из-за усов. Суть спора заключалась в том, что если кандидат не наберёт 15% голосов на выборах, он сбреет усы.

Причиной смены имиджа стал проигранный спор по явке избирателей на президентских выборах. Мурманская область оказалась второй по явке избирателей в СЗФО.