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Проигравший спор Грудинин сбрил усы
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"ЦРУ готовило переворот в России"

Проигравший спор Грудинин сбрил усы 

Рамблер 27 минут назад
Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин выполнил данное видеоблогеру Юрию Дудю обещание сбрить усы в случае, если не наберет 15% голосов на выборах. Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов.
«Добрый день! Вчера ЦИК огласила окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать», — написал Грудинин в Instagram.
Ранее Дудь придумал способ разрешить его спор с Грудининым из-за усов. Суть спора заключалась в том, что если кандидат не наберёт 15% голосов на выборах, он сбреет усы.
Ранее заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин побрился налысо и выложил в Facebook фотографию.
Причиной смены имиджа стал проигранный спор по явке избирателей на президентских выборах. Мурманская область оказалась второй по явке избирателей в СЗФО.
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