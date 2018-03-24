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Совфед отреагировал на сообщения о высылке российских дипломатов из США
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"ЦРУ готовило переворот в России"

Совфед отреагировал на сообщения о высылке российских дипломатов из США 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если американские власти решатся на высылку российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ответные зеркальные меры будут приняты незамедлительно. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Если США решатся на высылку российских дипломатов, ответные зеркальные меры будут приняты незамедлительно", — сказал Джабаров.
Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп «вряд ли пойдет на ухудшение отношений с Россией ради удовлетворения амбиций (премьер-министра Великобритании) Терезы Мэй».
Ранее в Госдуме прокомментировали сообщения о высылке российских дипломатов из США.
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