«Лондон фактически подтвердил разработку боевых химвеществ»

Посольство РФ — про слова главы британской лаборатории об утечках химвеществ

«Мы обратили внимание на эти слова главы лаборатории. Таким образом, британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведётся разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Примечательно, что Г. Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Н. Бейли», — сообщается на сайте посольства. Руководитель секретной британской лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед своими словами о невозможности утечек химикатов из центра фактически подтвердил их разработку на территории объекта. Об этом говорится в заявлении посольства РФ Соединённом Королевстве . В российском дипломатическом представительстве отметили, что Эйткенхед не стал отрицать и хранение в лаборатории запасов химического оружия. В дипмиссии подчеркнули, что о наличии у Лондона образцов вещества типа А-234, которым, по данным британских властей, был ранее отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль , намекал сам глава МИД страны Борис Джонсон . Новые подробности скандального дела — в материале RT. Посольство РФ в Великобритании выступило с заявлением по поводу слов главы секретной британской лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхеда о невозможности утечек токсичных веществ с территории центра. В российской дипмиссии подчеркнули, что Эйткенхед косвенно признал, что какие-то отравляющие вещества на объекте разрабатываются, так как иначе нечему было бы «просачиваться».

Объект на замке

«У нас высочайший уровень контроля и безопасности вокруг той работы, которую мы проводим. Нам бы не разрешили работать, если бы у нас отсутствовал контроль, вследствие чего что-нибудь могло выйти за пределы четырёх стен этого объекта. Агент никак не мог выйти. У нас есть полная уверенность, что отсюда во внешний мир ничего просочиться не могло», — сказал руководитель секретного центра. Отметим, что накануне, 23 марта, в беседе с BBC Гэри Эйткенхед заявил о «высочайшем уровне контроля» в лаборатории.

Он также назвал «раздражающими» заявления Москвы о подозрительности того факта, что попытка отравления Скрипалей произошла в городе Солсбери, который находится всего в 13 км от Портон-Дауна.

Владеют образцами

«Кстати, о том, что такие образцы имеются в наличии, намекнул 19 марта в интервью Ж. Немцовой на Deutsche Welle и министр иностранных дел Великобритании Б. Джонсон», — подчёркивается в комментарии дипмиссии. Помимо этого в российском посольстве указали на то, что о наличии у Британии нервно-паралитического агента А-234 сказал ранее и глава МИД страны Борис Джонсон.

«Мы провели расследование так быстро, как смогли… когда я посмотрел на свидетельства, я имею в виду выводы специалистов из лаборатории Портон-Даун… — Значит, у них есть образцы? (вопрос журналиста. — RT) — Да. И они в своих выводах были совершенно категоричны. Я спросил ответственного: вы уверены? И он ответил, что сомнений нет», — подчеркнул в интервью немецким СМИ министр. Напомним, в беседе с DW Джонсон на вопрос о наличии у лаборатории в Портон-Даун образцов А-234 ответил утвердительно.

При этом британские власти утверждают, что прекратили разработку химического и биологического оружия ещё в 1950-е годы.

В связи с этим, отметили в российском посольстве, Москва будет «с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне».

«Вещества не утекают, их выдают»

«Международная общественность не может руководствоваться голословными заявлениями британских специалистов. Чтобы Лондон мог доказать, что боевое отравляющее вещество не было английской разработкой, необходима международная инспекция всех британских объектов по линии Организации по запрещению химического оружия, где так или иначе могут вестись или ведутся соответствующие научно-исследовательские разработки», — пояснил RT главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. Эксперты отмечают справедливость требований посольства РФ в Лондоне. По их словам, британская сторона является таким же подозреваемым в деле Скрипаля, как и любая другая, включая российскую. Ведь пока нет доказательств того, что агент А-234 разрабатывался не в Соединённом Королевстве.

«Тот факт, что России до сих пор не переданы какие-либо материалы по этому делу, тоже наводит на подозрения, что британская сторона использует эту временную паузу для фабрикации неких улик или их уничтожения. Пока эта кампания напоминает ту, которая предшествовала вторжению в Ирак. Когда утверждалось, что Саддам Хусейн разрабатывает химическое и бактериологическое оружие. Тогда же говорилось, что имеются некие доклады, в том числе и британской разведки MI6, а потом выяснилось, что это фейки», — резюмировал Коротченко. По его мнению, всяческое затягивание начала совместного с Россией расследования свидетельствует о том, что Британия проводит «фабрикацию улик».

«Единственное, в чём прав Эйткенхед, это в том, что утечек наверняка не было. Когда планируется операция, то отравляющие вещества не утекают. Их выдают тем, кто реализует ту или иную провокацию», — сказал Жилин. В свою очередь военный эксперт, директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин подчёркивает, что случайная утечка токсичного вещества из Портон-Даун маловероятна. В этом случае, считает он, конкретный нервно-паралитический агент был выбран заранее.

«Стена непонимания»

«Наше желание способствовать каким-то образом выяснению обстоятельств произошедшего, взаимодействовать в этих целях не встречает взаимности. Наши намерения и попытки на разных уровнях что-либо объяснить натыкаются на стену непонимания и стену нежелания слушать», — отметил он в интервью телеканалу «Мир 24». Об отсутствии подвижек в деле совместного с Лондоном расследования покушения на Скрипалей заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, Москве не были предоставлены даже те «доказательства», которые премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла на саммите в Брюсселе 23 марта.

«По словам двух человек, знакомых с ситуацией, президент Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в ответ на отравление нервно-паралитическим ядом бывшего российского разведчика в Соединённом Королевства», — говорится в публикации агентства. Между тем в полной достоверности британских «фактов» вины России уверены Соединённые Штаты . В частности, президент Дональд Трамп , по сведениям источников Bloomberg, даже готов в связи с этим выслать из страны новую групп российских дипломатов.