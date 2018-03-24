Ещё
The Times: До 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

The Times: До 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов 

Авторадио 11 минут назад
Причина — обвинение Москвы в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По информации издания, кампания начнется в понедельник, 26 марта, с отзыва из Москвы посла Евросоюза. Ранее премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь Францию, Германию, Литву и Ирландию, дать Москве «решительный ответ» и выслать связанных со спецслужбами дипломатов. Ранее CNN сообщил, что «скорее всего» на следующей неделе о высылке сотрудников российских посольств объявят Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны. При этом ни Госдеп, ни Белый дом с определенным решением еще не выступили, там только разрабатывают варианты ответа.
Авторадио: последние новости
МИД Чехии вызвал российского посла ЦИК назвал поддержку избирателями Владимира Путина рекордной в его карьере Британия решила убедить европейские страны выслать российских дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину181
Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео33
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам50
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ85
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось86
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение