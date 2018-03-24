The Times: До 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов 

Причина — обвинение Москвы в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По информации издания, кампания начнется в понедельник, 26 марта, с отзыва из Москвы посла Евросоюза. Ранее премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь Францию, Германию, Литву и Ирландию, дать Москве «решительный ответ» и выслать связанных со спецслужбами дипломатов. Ранее CNN сообщил, что «скорее всего» на следующей неделе о высылке сотрудников российских посольств объявят Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны. При этом ни Госдеп, ни Белый дом с определенным решением еще не выступили, там только разрабатывают варианты ответа.