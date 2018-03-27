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«Россия не станет прощать хамства и оскорблений»
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Россия не станет прощать хамства и оскорблений — посол РФ в США 

ТК «Звезда» 27 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
По словам Анатолия Антонова, российская сторона отвечает теми же мерами, которые были предприняты в отношении нее.
Россия не станет никому прощать хамства и оскорблений в отношении себя. Такое заявление сделал российский полол в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли ответ Москвы на высылку дипломатов Вашингтоном стать сдерживающим фактором от дальнейших недружественных действий со стороны Соединенных Штатов.
«Опыт нашей внешнеполитической деятельности четко и ясно показал: мы оскорбления, хамства в отношении РФ прощать, или спускать никому не будем. Мы отвечаем только тем, что сделали в отношении нас в данном случае американские партнеры», — сказал Антонов.
Дипломат добавил, что «если будут предприняты в отношении российских дипломатов, в отношении российской собственности, в отношении интересов РФ действия со стороны США», то, по словам Антонова, «Москва ответит спокойно, энергично, достойно и зеркально».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что высылка российских дипломатов нанесла ущерб потенциалу посольства РФ, однако работа дипмиссии не станет от этого менее эффективной.
Напомним, на этой неделе ряд европейских стран, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.
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