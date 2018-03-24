CNN: Совет нацбезопасности США поддержал высылку российских дипломатов из-за химатаки в Солсбери

Совет национальной безопасности США после заседания, прошедшего в Белом доме в минувшую среду, решил рекомендовать президенту страны Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в качестве ответной меры на химическую атаку в Солсбери. Как рассказал телеканалу

осведомленный источник, точное количество дипломатов, которым грозит затяжное путешествие на родину, пока не определено.

Сразу несколько представителей Госдепартамента США подтвердили журналистам, что заседание, на котором обсуждался план действий в отношении России , действительно проводилось. По данным CNN, мера с высылкой дипломатов была самой жесткой из тех, что обсуждались членами совета.

По словам одного из собеседников телеканала, руководство США перед тем как делать громкие заявления хотело сперва дождаться действий со стороны Евросоюза . В пятницу в Брюсселе объявили об отзыве

Францию, Данию, Латвию, Литву, Эстонию, Чехию, Нидерланды, CNN утверждает, что начиная с понедельника европейские страны, включая Германию Болгарию и другие, также начнут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией

Если Трамп поддержит эту инициативу, то о высылке дипломатов будет официально объявлено уже в начале следующей недели, заявил источник.

Британия подозревает Россию в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок», и выслала 23 дипломата РФ.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее утверждал, что у него нет сомнений в причастности РФ к химатаке в Солсбери. Позицию России он назвал «все более странной», указав, что в одном заявлении Москва говорит, что в России никогда не производили «Новичок», в другом утверждает, что производили, но уничтожили запасы, в третьем сообщает, что все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть на Запад.

Относительно ответных мер против России в связи с химатакой, помимо высылки 23 дипломатов, Джонсон сказал, что Британия усилит контроль над своими границами. Он также напомнил, что у страны есть масса законов, которые позволяют «жестко обходиться» с деньгами, полученными «незаконным или коррупционным путем».

Отметим, что ряды дипломатов в отношениях между Россией и США за последние два года заметно поредели. Так, в конце декабря 2016 года прежняя администрация США , возглавляемая Бараком Обамой , объявила персонами нон грата 35 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско в ответ на враждебную кампанию против американских дипломатов в Москве. Россиян выслали из страны.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин объявил, что Россию

покинут

755 американских дипломатов из тысячи с небольшим. Кроме того, российский МИД потребовал от посольства США приостановить использование всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.