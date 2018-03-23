Президент Румынии не дал прямого ответа на вопрос о возможных мерах к РФ 

БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис не дал прямого ответа в пятницу после заседания Евросовета на вопрос о возможных мерах против РФ из-за инцидента в Солсбери, отметив лишь, что каждая страна ЕС рассматривает такое решение на своем национальном уровне.
"Это вопрос национальной безопасности каждого члена ЕС, некоторые из наших коллег имеют свое мнение по этому вопросу. Большинство из нас вернется к себе и продолжит дискуссии у себя в соответствующем конституционном формате для принятия решений на национальном уровне", — заявил он журналистам.
На уточняющий вопрос, собирается ли Румыния принимать, со своей стороны, какие-либо дипломатические меры, он сказал: «Как только у нас будет решение, оно будет обнародовано».
Лидеры стран ЕС на саммите в четверг согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о «весьма вероятной» ответственности РФ и отсутствии «иного правдоподобного объяснения». Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Отдельные страны также рассмотрят в ближайшие дни собственные меры реагирования, включая возможную высылку или отзыв дипломатов.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании «дела Скрипаля», но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.