Президент Румынии не дал прямого ответа на вопрос о возможных мерах к РФ

"Это вопрос национальной безопасности каждого члена ЕС, некоторые из наших коллег имеют свое мнение по этому вопросу. Большинство из нас вернется к себе и продолжит дискуссии у себя в соответствующем конституционном формате для принятия решений на национальном уровне", — заявил он журналистам.

На уточняющий вопрос, собирается ли Румыния принимать, со своей стороны, какие-либо дипломатические меры, он сказал: «Как только у нас будет решение, оно будет обнародовано».

Лидеры стран ЕС на саммите в четверг согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о «весьма вероятной» ответственности РФ и отсутствии «иного правдоподобного объяснения». Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Отдельные страны также рассмотрят в ближайшие дни собственные меры реагирования, включая возможную высылку или отзыв дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.