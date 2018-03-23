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Лавров высказался о новом советнике Трампа
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Лавров прокомментировал назначение нового советника Трампа по нацбезопасности 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал назначение Джона Болтона советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, сообщает РИА "Новости".
"Он безусловно жесткий дипломат и политик. Разумеется, он будет проводить ту линию, которую обозначает президент США Дональд Трамп", — сказал Лавров.
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Он отметил, что им с Болтоном доводилось пересекаться на работе.
"Он был исполняющим обязанности постоянного представителя США при ООН… Но после того как он ушел с этого поста, он оставался в политологических кругах, мы периодически созванивались. Он как-то заезжал в Нью-Йорк из Вашингтона. Мы с ним встречались, обсуждали ситуацию, которая складывалась на тот момент. Он, конечно, профессиональный человек", — добавил Лавров.
Ранее в Кремле отреагировали на назначение Болтона советником по нацбезопасности.
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